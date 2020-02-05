Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

05.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:01
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de

Dışişleri Bakanı , Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 'ın başkenti 'ye geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.


Türk Konseyi'nin gündemindeki öncelikli konuların ele alınacağı toplantıya, Türk Konseyi üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Dışişleri Bakanları ile gözlemci üye Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı katılacak.


Bakan Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi ve diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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