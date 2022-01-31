Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif Al Zayani ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu iki ülke arasında gelişen ilişkilere dikkat çekerek "Bahreyn Dışişleri Bakanlığından çok kıymetli arkadaşlarımızın, mevkidaşlarımızın ikili ilişkiler, insan hakları ve diplomasi akademisinin faaliyetleri üzerine ilginç ve faydalı sunumlarını da izledik. Diplomasi akademileri arasında da daha iyi bir iş birliğini olması konusunda hemfikiriz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu Körfez ülkeleriyle ilişkiler konusunda "Hepimizin arzusu, kardeşler arasında sorunların olmaması, iş birliğinin ön plana çıkması. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki sorunların barışçıl yönden çözümü konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Elbette terörle mücadele de önemli. Biz terörle mücadelede çifte standart içine düşmeden tüm terör örgütleriyle amacı ne olursa, ideolojisi ne olursa olsun, hedefi kim olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.