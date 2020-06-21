Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla telefonla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefonla görüştü.
21.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA