Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zeyyani'nin görüşmesi, ikili arasında 4 Nisan'da yapılan görüşmenin devamı niteliği taşıyor.

Çavuşoğlu ile Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'nin 4 Nisan'da yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler ele alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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