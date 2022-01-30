Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bahreyn'i ziyaret edecek - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bahreyn'i ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bahreyn'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Ocak tarihleri arasında Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin davetine icabetle Bahreyn Krallığı'nı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Ocak tarihleri arasında Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin davetine icabetle Bahreyn Krallığı'nı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin davetine icabetle 30-31 Ocak 2022 tarihlerinde Bahreyn Krallığı'nı ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn'le ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn, Ocak, Politika, Haber

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