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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif Al Zayani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif Al Zayani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Sri Lanka ve Maldivler'in ardından geldiği Bahreyn'de temaslarına başladı. Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif Al Zayani ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını ifade ederek, "Ekonomik Eylem Planı'yla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz. KEK Toplantısını Mart ayında gerçekleştireceğiz. Savunma sanayii ve sağlıkta işbirliğini artıracağız" dedi. - MANAMA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka, Bahreyn, Maldiv, Politika, Haber

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