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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn'de

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Sri Lanka ve Maldivler'in ardından Bahreyn'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Sri Lanka ve Maldivler'in ardından Bahreyn'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Bahreyn'e geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve temaslarda bulunmak üzere beş yıl aradan sonra Bahreyn'deyiz" dedi.

Çavuşoğlu, Bahreyn'den önce Sri Lanka ve Maldivler'i ziyaret etmişti. - MANAMA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka, Bahreyn, Maldiv, Politika, Haber

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