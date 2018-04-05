Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Ara Dönem Bakanlar Toplantısında
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımından detaylar Toplantıdan detaylar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi Ara Dönem Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımından detaylar
Toplantıdan detaylar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi Ara Dönem Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı.