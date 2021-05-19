Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz. Cumhuriyetimiz gençlerimizin omuzlarında ilelebet payidar olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "19 Mayıs, Türk milletinin kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık geleceğe inancının kuvvetlendiği gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" denildi.

(Mevlüt İşli - Engin Yağcı/İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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