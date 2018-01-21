Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı. Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından havalimanında karşılandı. Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim el-Cuburi tarafından ayrı ayrı kabul edilecek ve Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. - Bağdat