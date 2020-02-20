Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, kalmayacak"

20.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlip'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA