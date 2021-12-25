Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet