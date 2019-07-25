Son dakika! Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması 1 Eylül'den itibaren kaldırılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Azerbaycan'ın Türk vatandaşlara yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını sosyal medyadan açıkladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan açıklama yaptı. Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BİR MİLLET İKİ DEVLETE YAKIŞAN OLDU"

"Cenap Cumhurbaşkanı Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül'den itibaren vizeyi kaldırıyor. 'Bir Millet iki Devlet'e yakışan oldu! @RTErdogan @presidentaz"

Çavuşoğlu, şu görüntüleri de paylaştı:

İşte Çavuşoğlu'nun paylaşımı;

Kaynak: AA