Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'da

06.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı kapsamında Azerbaycanlı ve Kırgız mevkidaşları ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Çavuşoğlu ikili görüşmelerden sonra Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın dışişleri bakanları ile Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA