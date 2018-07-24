Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da şehitliği ziyaret etti. Çavuşoğlu, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaretin ardından Şehitlik Hıyabanı'na geçerek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Türk şehitliğini de ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından Türk şehitliğindeki şehitlik anı defterini imzaladı. Basın mensuplarına açıklama yapan Çavuşoğlu, "Yeni hükümetin kurulmasının ardından ilk ziyaretimizi kardeş Azerbaycan'a yapıyoruz. Başbakanla ikili ilişkilerimizi değerlendireceğiz ve Türkiye'den ilk defa ben ziyaret etmiş olacağım. Çok sevdiğim bir insandır, benim için de mutluluk ve onurdur. Kardeşim Elmar'la da bir araya geleceğiz. Tüm konuları değerlendirip, gözden geçireceğiz" dedi.

"KARABAĞ MESELESİNİ KONUŞACAĞIZ"

Bakan Elmar Memmedyarov'la son gelişmeleri görüşeceklerini aktaran Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a gelmişken, Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları ve Karabağ meselesini konuşmadan olmaz" dedi. Daha sonra Çavuşoğlu, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Mammadov tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirilmesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Bakü temasları kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov'la da bir araya gelecek olan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Memmedyarov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kamil Nadirli/İHA)