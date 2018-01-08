Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonda görüştü. Görüşmenin Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'in talebi üzerine yapıldığı belirtildi. - ANKARA