Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
09.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
Kaynak: AA