Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems ile görüştü

Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, göreve tekrar seçilmesi dolayısıyla Daems'i tebrik ettiğini ve birlikte AKPM'deki eski günleri yad ettiklerini belirtti.

Paylaşımında Daems ile AKPM konularında ufuk turu yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kendisini Antalya Diplomasi Forumu için Haziran'da tekrar Türkiye'ye bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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