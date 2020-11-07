Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'da ırkçılık artı, ama biz ülkemizde tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'da ırkçılık artı, ama biz ülkemizde tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz" Çavuşoğlu: "Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık" Antalya Alanya ilçesinde Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katılan...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'da ırkçılık artı, ama biz ülkemizde tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz"

Çavuşoğlu: "Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık"

ANTALYA - Antalya Alanya ilçesinde Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özellikle Avrupa'da bugünlerde artan ırkçılık olduğunu belirterek, "Yabancı düşmanlığı, kendisinden başka olan herkese yönelik nefret yada hoşgörüsüzlük artış gösteriyor. Ama biz ülkemizde tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz" dedi.

Bir dizi temaslar için Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya ilçesinde Moldova'nın Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı.

Çavuşoğlu: "Moldova ile ilişkilerimiz her alanda gelişiyor"

Korona virüs tedbirleri kapsamında basına kapıla gerçekleşen açılışta konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Dostum Oleg Tulea'yı Alanya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisinin de söylediği gibi ağustos ayında kendilerini Moldova'nın başkenti Kişinev'de ziyaret ettik. Pandemiye rağmen çok verimli bir ziyaret oldu. İlişkilerimizi enine boyuna ele aldık, attığımı ve atacağımız adımlar. Biraz önce stratejik ortak dedim. Çünkü 2018 yılında Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Kurduğumuz mekanizmayla her yıl bir sene Türkiye'de bir sene Moldova'da ortak kabine toplantısı yapıyoruz, anlaşmalar imzalıyoruz ve tüm ilişkilerimizin boyutlarını bu toplantıda ele alarak daha sonra bunun takibini yapıyoruz. Bunun koordinasyon ve takibini de Dışişleri Bakanlıkları olarak bizler yürüyoruz. Gerçekten Moldova ile ilişkilerimiz her alanda gelişiyor hem de hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani dost ve stratejik ortak derken slogan halinde söylemiyoruz. Türkiye Moldova'da dış yatırımda 1'nci ülke ve 6 bin civarında kişiye firmalarımız istihdam sağlıyor ve 300 milyon doları geçti. Serbest ticaret anlaşmasıyla beraber ticaretimiz hızlıca arıyor. Geçen sene 2'li ticaret hacmimiz bir yıl öncesine göre yüzde 24 arttı. Yani 4'te 1 oranında arttı. Pandemiye rağmen düşüş olmadığını görüyoruz. Bu da mutluluk verici. Moldova ve bizim vatandaşlarımız karşılıklı olarak artık pasaportsuz seyahat edebiliyor. Yani Moldova vatandaşları Türkiye'ye bizim vatandaşlarımız da Moldova'ya seyahat edebiliyor. Yani pasaport kullanmadan kimlikle seyahat edebiliyor. Anlaşmayı imzaladık yürürlüğe koyduk" dedi.

"İlişkilerimizi diğer alanlarda daha da geliştirmek için birlikte çalışacağız"

Moldovalıların turizm bakımından tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Oleg Tulia bu sefer çalışmak için geldi. Dün Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Katılımı ve katkıları için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün de fahri konsolosluğumuzu açacağız. Ama kendisini en kısa zamanda ailesiyle beraber tatile de bekliyoruz. Sanırım 20 sene önce gelmiş ama Alanya çok değişti, gelişti. Arkadaşlarımızın güzel çalışmasıyla daha da güzelleşti. Gagavuz Türkleri de ilişkilerimizde artı değer. Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor bir Gagavuz Türküdür. Bu bile başlı başına ilişkilerimizde bir artı değer olduğunu gösteriyor. Büyükelçi benden daha iyi Türkçe konuşuyor. Geçen ziyaretimizde Oleg'in söylediği gibi Komrat'ta fahri konsolosluğumuzu açtık. Komrat'ta ilk muvazzaf başkonsolosluk bizimkisidir, olması gerektiği gibi. Bu da esasen Komrat ile Kişinev arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Birlikte gidip açmıştık. Bundan sonraki süreçte mükemmel olan siyasi ilişkilerimizin yanında ilişkilerimizi diğer alanlarda daha da geliştirmek için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

"Burası tüm Moldova vatandaşlarının yanı sıra tüm misafirlerimize hizmet edecek"

Büyükelçiliklerin Dışişleri Bakanlıklarının yanında önemli rol oynadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: " Fahri konsolosluklarında ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadıklarını görüyoruz. Bugün burada Alanya'da farklı ülkelerin fahri konsollusu olan arkadaşlarımızda mevcut. Gerçekten ülkelerin bu anlamada Alanya'ya ilgi gösterdiklerini görüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunun bir sebebi de Alanya'ya gelen turist sayısı, yani birçok ülkeden turist geliyor. Ayrıca Alanya çok güzel olduğu için belediye başkanımızın da söylediği gibi birçok ülkeden insanlar gelip Alanya'da mülk alıyor. Mülk alan misafirlerimiz burada yaşamaya başlıyor. Aynı şekilde farklı dine mensup insanların bir arada uyum içinde yaşadığını göstermesi bakımında da önemli. Özellikle Avrupa'da bugünlerde artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden başka olan herkese yönelik nefret yada hoşgörüsüzlük artış gösteriyor. Ama biz ülkemizde ve şehrimiz Antalya ile Alanya'da tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz. Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosu Halil Okur kardeşim de ilişkileriyle önemli katkılar sağlayacak. Turizm, ticaret gibi değişik alanlarda Moldova ile Türkiye arasındaki özellikle beşeri ilişkilerin gelişmesinde katkı sağlayacaktır. Burası tüm Moldova vatandaşlarının yanı sıra tüm misafirlerimize hizmet edecek. Alanyalı hemşerimize de Moldova ve Türkiye'nin ortak dostu olan ülkelerin vatandaşlarına da aynı şekilde hizmet edecek.

Açılışta Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea da yer aldı

Açılışa ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun yansıra Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea, Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Moldova Fahri Konsolosu Halil Okur, çok sayıda siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK