Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz"
Kaynak: AA
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