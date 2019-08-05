Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir.

5.08.2019 11:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz"

Kaynak: AA
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