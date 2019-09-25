Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştüNEW YORKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de Astana Formatında Türkiye-Rusya- İran 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
25.09.2019 01:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü
NEW YORKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de Astana Formatında Türkiye-Rusya- İran 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
Kaynak: İHA