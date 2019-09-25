Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştüNEW YORKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de Astana Formatında Türkiye-Rusya- İran 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

25.09.2019 01:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü

NEW YORKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de Astana Formatında Türkiye-Rusya- İran 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Kaynak: İHA
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