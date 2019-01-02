Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "Artık Türkiye Sadece Sahada Değil Masada da Güçlüdür"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı. (1)

Çavuşoğlu: "Bugün Türk Dış Politikasını yürütürken İçişleri Bakanlığımızla yakından iş birliğimiz, güvenlik dahil bir çok alanda başarılı adımlar atmamıza vesile oluyor. Bugün sahada terörle mücadele ederken sınırımızın ötesinde harekatları yürütürken masada da kazanımlarımızı kaybetmemek için yine birlikte çalışıyoruz. ve artık Türkiye sadece sahada değil masada da güçlüdür"

Kaynak: AA