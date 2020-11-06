Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cakaj ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cakaj ile görüştü

06.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:58
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cakaj ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile baş başa görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile baş başa görüştü.

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Cakaj ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, Cakaj ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Terörizmle mücadelede somut iş birliğinin önemini vurguladık. Arnavutluk'taki en büyük yatırımcı ülkeyiz. Savunma ve ekonomi dahil iş birliğimizi her alanda daha da ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Son dakika haber! Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ve Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cakaj ile görüştü
Son dakika haber! Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ve Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cakaj ile görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü (2)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Emmanuel Macron
Magazin Irmak Ünal Demet Akalın Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Erol Bulut Sinan Gümüş Abdullah Avcı
Daha Fazla Karar Avrupa Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cakaj ile görüştü - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 19:59:47. #1.15#
title