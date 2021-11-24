Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'ye bir ziyaret yapacak - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'ye bir ziyaret yapacak

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'ye bir ziyaret yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.

İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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