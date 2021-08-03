Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınlar hakkında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Ukrayna'dan dört tane daha yangın söndürme helikopteri geleceğini belirterek "Bir şirketten bulduk. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Ukrayna'dan dört tane daha yangın söndürme helikopteri geleceğini belirterek "Bir şirketten bulduk. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Antalya'daki söndürme çalışmalarına devam edildiğini; sahadaki ekiplerin, Gündoğmuş Çayırözü'ndeki yangının bu gece kontrol altına alınabileceğini söylediğini aktardı.

Bugün Gülendağ, Gündoğmuş ve Demirciler bölgesinde kahraman personelin ateş altında kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Çok şükür yaralanmadan veya herhangi bir yanma, yanık olmadan bu arkadaşlarımızı yine kahraman çalışma arkadaşlarının destekleri sayesinde kurtarmış olduk. Rüzgar çok farklı yönlerden esiyor." diye konuştu.

Rüzgarın güçlü olması sebebiyle yarının yine kritik bir gün olabileceğini anlatan Çavuşoğlu, poyrazla beraber Gündoğmuş'un güneybatısında hem Alara Çayı'nın Alanya tarafından hem de kuzeybatısında aşağıya doğru gelme riski olduğunu dile getirdi.

Bu bölgelerde ekiplerin tedbirler aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla burayı destekleyeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, çalışmalarda yangınlardan etkilenen vatandaşların da olduğunu, Antalya'da bugüne kadar 5 vatandaşın ve 2 orman işçisinin vefat ettiğini kaydetti.

"Akşam saatlerinde de yangına helikopterle müdahale edilebilecek"

Kasabaların, mahallelerin, köylerin ve şehirlerin de yangından etkilendiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın Ukrayna'dan dört tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bir şirketten bulduk. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek. Antalya ve Antalya dışında gelen tüm değişik kurumların destekleriyle işbirliği uyum içinde yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla ve diğer bölgelerde de yangınla mücadelede arkadaşlarımız gayret sarf ediyoruz. Isparta Sütçüler'deki yangına Tarım ve Orman Bakanımızı giderek çalışmaları yerinde gözlemlendi. Oradaki yangın kontrol altına alındı. Bu çalışmaları arkadaşlarımız sürdürürken onlara elimizden gelen desteği veriyoruz."

"Ülkelerden gelen talepleri titizlikle değerlendirdik"

Çavuşoğlu, Türkiye'de özellikle dışarıdan gelecek yardımların kabul edilmediği yönünde iddialar bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hiçbir zaman sadece bugün değil, hele hele böyle bir afette hiç olmaz, bize gelen teklifleri sırf 'gurur ya da kibir olsun' diye reddetmemiz söz konusu değil. Çünkü ormanlarımız, mahallelerimiz, şehirlerimiz yanıyor. Böyle bir durumda biz nasıl böyle bir durum içine düşen ülkelere yardım ettiysek farklı ülkelerden gelen teklifleri de titizlikle değerlendirdik. Birçok ülke gönlünden kopanı söyledi. Biz de ihtiyacımız varsa o yardımları kabul ettik ama bizim daha çok helikoptere ve uçağa ve helikopterde kullanacağımız bazı araç gereçlere ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürüttük."

Bu talepleri hem ikili ülkeler düzeyinde hem de Avrupa Birliği düzeyinde görüşmelerin yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, bu düzeyde yapılan temaslarda bazı ülkelerin yardımlarını ulaştırdığını, bazıların ise önce "Verebilirim" deyip, sonra kendi bölgesindeki yangınlardan dolayı veremeyeceklerini bildirdiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, bu konuda Fransa'yı örnek gösterdi.

Ayrıca Yunanistan'la ilgili de çeşitli tartışmaların yaşandığını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlişkilerimiz kötü olduğu için mi Yunanistan'dan gelen yardım teklifini reddediyoruz?' gibi sorular geldi, yorumlar geldi. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Geçmişte de depremler olduğu zaman, yangınlar olduğu zaman buna benzer afetler olduğu zaman Türkiye ve Yunanistan birbirine yardım etmiştir. Yunanistan Dışişleri Bakanı bu teklifte bulundu fakat AB üzerinden ilana çıkıldığı zaman kendileri buna olumlu dönüş yapamadılar, sonra neden yapamadıklarını, neden helikopter veremediklerini, uçak veremeyeceklerini büyükelçimizi arayarak açıklamada bulundular. Biz de bu nezaketleri için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Yunanistan'da da değişik bölgelerde yangınlar var. İtalya'da da aynı şekilde. Çok bölgede yangın var. Dolayısıyla her ülke tabii kendisini düşünmekte, yanı başındaki ülkelere destek olmak zorunda."

İşe yarayacak yardımların gelmesi noktasında sadece ülkelerden değil, özel şirketlerden de temasa geçtiklerini ve imkanlar çerçevesinde getirdiklerini, getirmeye de devam edeceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Helikopterlerde kullanılan su taşıyan tankların da ilave olarak gelmesi konusunda bazı ülkeler de şirketlerden bazı ülkeler kendileri gönderdi, kardeş Azerbaycan gibi. Yola çıkacak helikopterlerle beraber yine 3 tane ilave tankın da diğer helikopterlerle kullanılmak üzere ülkemize geleceğini söylemek isterim." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız