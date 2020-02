Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması

21.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gençlerin sanat, spor ve bilimde başarılı olmasının kendilerini gelecek adına umutlandırdığını bildirdi.

Çavuşoğlu, ilk olarak ziyaret ettiği Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin kondisyon salonunun açılışını yaptı.

Kapalı spor salonunda öğrencilerin idmanını izleyen Çavuşoğlu, basketbol topuyla da atış yaptı.

Öğrencilerle toplu fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, ardından Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçti.

Çavuşoğlu, bir araya geldiği öğrencilere, eğitime çok önem verdiklerini söyledi.

Alanya ve Antalya'nın bu konuda örnek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Eğitim kalitemiz artıyor. Her alanda ve her branşta okullarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Buraya daha büyük bir kapalı spor salonu yapacağız. Ayrıca Güzel Sanatlar Lisemiz de var. Başarılarıyla bizi gururlandırıyor. Gençlerimizin sanat, spor ve bilimde başarılı olması, bizi gelecek adına umutlandırıyor." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Rabia Sertkaya'nın Modern Birleşmiş Milletler adlı projesini dinleyen Çavuşoğlu, gençlerin projelerine destek verdiklerini kaydetti.

Bir öğrencinin seslendirdiği türküyü dinleyen Çavuşoğlu, Alanya ilçesindeki basına kapalı gerçekleşen programlarına devam etti.

