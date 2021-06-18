Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Kosova ve KKTC Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Kosova ve KKTC Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Kosova ve KKTC Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), Kosovalı ve KKTC'li mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştüğünü kaydederek "Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliğinin tanınması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla ile görüşmesine ilişkin de "Karma Ekonomik Komisyon sürecini canlandırmak ve iş birliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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