Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında anne ve babasını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Tekin'e taziye ziyareti yaptı.

Ardından Alanya Adliyesi'ne geçen Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den inşaatı süren ek hizmet binasıyla ilgili bilgi aldı.

Alanya Kaymakamlığınca düzenlenen ve Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Turizm İstişare Kurulu" toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada turizmcilerin sorunlarını dinledi.