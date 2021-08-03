Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam...
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı"
Bakan Pakdemirli: 'Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel...
Bakan Pakdemirli: "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam... - Haberler
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