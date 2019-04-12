Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Aksu ve Serik ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Kentte temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Aksu Belediyesi'ni ziyaret ederek, İlçe Belediye Başkanı seçilen Halil Şahin'e görevinde başarılar diledi.

Ardından Kepez Belediyesi'ne geçen Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'ndan AK Parti Kepez Belediye Başkanı seçilen Hakan Tütüncü'yü ve ekibini tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kepez'de halkın Tütüncü'yü üçüncü kez iş başına getirdiğini, seçimlerde MHP ve AK Parti teşkilatlarının iyi çalıştığını aktardı.

Kepez bölgesindeki tapu sorunlarını beraber çalışarak çözüldüklerini belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın gayretleri var. Biz de destek vereceğiz. Bugüne kadar Kepez'e çok önemli hizmetler yaptınız. Eskiden Kepez en geri kalmış bölgeydi. Şu anda Antalya merkezde en ileriye giden, en gelişmiş ilçemiz oldu." diye konuştu.

Yapılan hizmetlerle insanlara dokunulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Kepez Belediyesinin sosyal ve gönül belediyeciliğin ne olduğunu, on yıldır halka yaşattığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanamadıklarını, onun burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Menderes bizim kardeşimiz. Seçim olur kazanılır, kaybedilir. Bu tür şeyler geçmişte de olmuştur. İnşallah hep beraber milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diyen Çavuşoğlu, hayırlı hizmetler yapılmasını temenni etti.

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, seçimde destek sunan, kendilerine güvenen tüm halka, teşkilatlara teşekkür etti.

Kaynak: AA