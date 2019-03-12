Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Belek Turizm Merkezi'nde, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun İngiliz eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti.
Kabulde, bu yıl Efes-Kuşadası'nda düzenlenmesi öngörülen 8. Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun tarihi ve forumda tartışılacak konular ele alındı.
Kaynak: AA