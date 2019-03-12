Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Belek Turizm Merkezi'nde, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun İngiliz eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti.

Kabulde, bu yıl Efes-Kuşadası'nda düzenlenmesi öngörülen 8. Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun tarihi ve forumda tartışılacak konular ele alındı.

Kaynak: AA
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