Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Seehofer'le görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Seehofer'le görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Seehofer'le görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans yönetimiyle görüştü. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık. Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik" dedi. - BERLİN

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Seehofer'le görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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