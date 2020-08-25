Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas görüşmesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ı karşılaması Çavuşoğlu ve Maas'ın basın için poz vermesi Başbaşa görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas...
25.08.2020 19:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas görüşmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ı karşılaması
Çavuşoğlu ve Maas'ın basın için poz vermesi
Başbaşa görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.
Kaynak: AA