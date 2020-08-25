Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas görüşmesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ı karşılaması Çavuşoğlu ve Maas'ın basın için poz vermesi Başbaşa görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas görüşmesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ı karşılaması Çavuşoğlu ve Maas'ın basın için poz vermesi Başbaşa görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Kaynak: AA