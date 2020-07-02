Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da - Heyetlerası görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması ve selamlaşmaları Heyetlerarası görüşme BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması ve selamlaşmaları

Heyetlerarası görüşme BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmek üzere Bakanlığa geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA