Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da - Heyetlerası görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması ve selamlaşmaları Heyetlerarası görüşme BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko...
02.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması ve selamlaşmaları
Heyetlerarası görüşme BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmek üzere Bakanlığa geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA