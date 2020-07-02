Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da - Havalimanı karşılama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişi Havalimanı karşılama BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmek üzere Bakanlığa geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişi Havalimanı karşılama BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmek üzere Bakanlığa geldi. Kaynak: AA