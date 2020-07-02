Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da - Havalimanı karşılama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişi Havalimanı karşılama BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmek üzere Bakanlığa geldi.
02.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişi
Havalimanı karşılama BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmek üzere Bakanlığa geldi.
Kaynak: AA