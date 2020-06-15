Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas'ın görüşmesinde, normalleşme, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması ve Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Kaynak: AA