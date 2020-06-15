Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
15.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas'ın görüşmesinde, normalleşme, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması ve Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Kaynak: AA