Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'daki bir tesisin temel atma törenine telefonla katıldı Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'daki bir tesisin temel atma törenine telefonla katıldı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'daki bir tesisin temel atma törenine telefonla katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesindeki avokado ve tropik meyve entegre tesisi temel atma törenine telefon bağlantısıyla katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci insanlarımızın her zaman yanındayız. Açtığımız her temsilcilik ticaretimizi artırıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki avokado ve tropik meyve entegre tesisi temel atma törenine telefon bağlantısıyla katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci insanlarımızın her zaman yanındayız. Açtığımız her temsilcilik ticaretimizi artırıyor. Merkez Bankamızın bir araştırmasına göre büyükelçilik açtığımız son 39 ülkeyle ticaretimiz yüzde 27'den fazla arttı." dedi.

Çavuşoğlu, ALMEY Avokado ve Tropik Meyve Entegre Tesisi'nin temel atma törenine Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan telefonla bağlanarak katılımcılara selamını iletti.

Çiftçi geçmişiyle her zaman gurur duyduğunu belirten Çavuşoğlu, açılışı yapılan tesisin kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Tesisin Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin bir özeti olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Daha önce muzu ithal ederken bugün muz, mango avokado gibi tropikal meyveleri ihraç eder hale geldik. Antalya'nın sadece turizmin değil tarımın da merkezi olduğunu söylüyoruz. Girişimlerin Türkiye'nin önünü ve ufkunu açtığını gittiğim ülkelerde görüyorum. Girişimci insanlarımızın her zaman yanındayız. Açtığımız her temsilcilik ticaretimizi artırıyor. Merkez Bankamızın bir araştırmasına göre büyükelçilik açtığımız son 39 ülkeyle ticaretimiz yüzde 27'den fazla arttı." diye konuştu.

"Gıda sektörü salgın sürecinde daha fazla ön plana çıktı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise salgın süreci sonrasında üretim odaklı büyümenin temel çıkış noktaları olması gerektiğini dile getirdi.

İklim değişikliğinin getirdiği zorlu koşulların, yeni politikalar üretmeye ittiğini aktaran Kaan, gıda sektörünün KOVİD-19 salgını sürecinde daha fazla ön plana çıktığını kaydetti.

Kaan, gıda ürünlerine yönelik yaşanabilecek küresel tedarik sorunu konusunda Türkiye'nin avantajlı bir konuma sahip olacağına işaret ederek, "Gıda sektöründe yaşanacak muhtemel bir küresel talep artışında, Türkiye'nin dünya genelindeki olumlu imajını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gıda, tarım ve hayvancılık alanında ortaya çıkacak olan bu fırsat ortamının, kısa süreli olmayacağının da altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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