Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi #Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva'yla görüştük." ifadesini kullandı.

Görüşmenin içeriğine yönelik bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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