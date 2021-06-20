Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Eski Başkanı Linden ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Eski Başkanı Linden ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Eski AKPM Başkanı Rene van der Linden görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında AKPM Eski Başkanı Rene Van der...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Eski AKPM Başkanı Rene van der Linden görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında AKPM Eski Başkanı Rene Van der Linden ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Eski Başkanı Linden ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Eski Başkanı Linden ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Eski Başkanı Linden ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:54:46. #1.14#

title