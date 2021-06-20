Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Eski Başkanı Linden ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Eski AKPM Başkanı Rene van der Linden görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında AKPM Eski Başkanı Rene Van der...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Eski AKPM Başkanı Rene van der Linden görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında AKPM Eski Başkanı Rene Van der Linden ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı