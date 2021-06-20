Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Eski Başkanı Linden ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Eski AKPM Başkanı Rene van der Linden görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında AKPM Eski Başkanı Rene Van der...