Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının danışma toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda partililerle buluştu.

Çavuşoğlu, Eskişehir Valiliğinin koordinasyonuyla düzenlenen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşma toplantısının ardından, partililerle bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, ilçe başkanları ile gençlik kolları üyeleri, kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Çavuşoğlu, partililerden gelen soruları da yanıtladı.