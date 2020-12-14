Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AGİT Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'u yeni görevi dolayısıyla kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Kairat Abdrakhmanov'u yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.