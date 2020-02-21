Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ağaç dikme törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüntüleri Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması Bakan Çavuşoğlu'nun ağaç dikmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji Mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı.
21.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüntüleri
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması
Bakan Çavuşoğlu'nun ağaç dikmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji Mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı.
Kaynak: AA