Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ağaç dikme törenine katıldı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ağaç dikme törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüntüleri Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması Bakan Çavuşoğlu'nun ağaç dikmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji Mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı.

21.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ağaç dikme törenine katıldı

Dışişleri Bakanı 'nun görüntüleri

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması

Bakan Çavuşoğlu'nun ağaç dikmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji Mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ağaç dikme törenine katıldı
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