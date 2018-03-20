Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afrin Operasyonundan Endişe Duymaya Gerek Yok Zaten Operasyon Tamamlandı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afrin ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Afrin operasyonundan endişe duymaya gerek yok zaten operasyon tamamlandı. Afrin şehir merkezi de ele geçirildi. Afrin şehrinde herhangi bir ciddi bir anlamda yıkılma, yakılma yok. Bir bombalama olmadı. Dikkatli ve titiz bir operasyon sürdürdük. ABD neden rahatsız? Çünkü ABD, YPG ile iç içe. YPG'ye destek veriyor, adeta medet umuyor. Başka bir terör örgütü ile mücadele etmek amacıyla da olsa bu kadar iç içe girersen sonra bu terör örgütünün esiri haline gelirsin. Burada kimin rahatsız olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Buralarda yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz. Askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin böyle bir şey yapmadığını, yapmayacağını tüm dünya bilir. Özgür Suriye Ordusunun da böyle bir yola tevessül etmesini beklemeyiz. Çünkü onları da biliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ortak basın toplantısında konuştu.

"NİYE RAHATSIZLIK DUYUYORLAR? SADECE ABD DEĞİL BAZI ÜLKELER"

ABD'nin Afrin ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Afrin operasyonundan endişe duymaya gerek yok zaten operasyon tamamlandı. Afrin şehir merkezi de ele geçirildi. Afrin şehrinde herhangi bir ciddi bir anlamda yıkılma, yakılma yok. Bir bombalama olmadı. Dikkatli ve titiz bir operasyon sürdürdük. Şehirler yıkılmasın ve siviller zarar görmesin dedik. O nedenle operasyon planlandığımızdan biraz daha uzun sürdü. Afrin şehir merkezinde ve etrafında siviller bu operasyondan ve Türk askerinin oradan olmasından çok mutluyken niye rahatsızlık duyuyorlar? Sadece ABD değil bazı ülkeler. PKK lobisi Avrupa ülkelerinde. PKK'yı destekleyen siyasi partiler ve siyasetçiler var. Bunların baskısı ile bazı yöneticiler açıklama yapma zorunda hisediyor kendisini.

ABD NEDEN RAHATSIZ? ÇÜNKÜ ABD, YPG İLE İÇ İÇE

ABD neden rahatsız? Çünkü ABD, YPG ile iç içe. YPG'ye destek veriyor, adeta medet umuyor. Başka bir terör örgütü ile mücadele etmek amacıyla da olsa bu kadar iç içe girersen sonra bu terör örgütünün esiri haline gelirsin. Silah vermeyin destek vermeyin dedik. Malesef bizim tavsiyelerimizi dinlemediler. Burada kimin rahatsız olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Bize yönelik bir tehdit vardı bunu bertaraf etmemiz gerekiyordu. Bir terör koridoru oluşturarak bölgemizin istikrarını tehlikeye atan teröristlere müsade edemezdik. Bir terör örgütünün peşine kapılmışsınız, arkasından gidiyorsunuz.

YAĞMALAMA VEYA İNSANLIK DIŞI MUAMELE KONUSUNDA HASSASIZ, BUNLARA MÜSAADE ETMEYİZ

Buralarda yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz. Askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin böyle bir şey yapmadığını, yapmayacağını tüm dünya bilir. Özgür Suriye Ordusunun da böyle bir yola tevessül etmesini beklemeyiz. Çünkü onları da biliyoruz. Kimsenin böyle bir yağmalama yapmasına da müsade etmeyiz. Buralarda bir şikayet veya talep gelirse titizlikle inceleriz. Çok ciddi kara propoganda yaptılar. 'Sivilleri öldürdü' dediler. Kimsayasal silah kullanıldı tiyatrosuna herkes güldü. Propogandaya da müsade etmeyiz. Olumsuz herhangi bir davranışa da müsade etmeyiz.

ABD'YE BURADAN ÇIKIN GİDİN DEMEDİK Kİ. 2016'DAN BERİ BİZE SÖZLERİ VAR

19'unda dün gitseydik, mutabakata bağlayacaktık. YPG-PKK Mümbiç'ten çıkacak. Bu terör örgütünün buradan çıkmasına ABD ve Türkiye birlikte nezaret edecek. ABD'ye buradan çıkın gidin demedik ki. 2016'dan beri bize sözleri var. YPG-PKK buradan çıkacak. Çıkmadı. ABD sözünde durmadı.

ARTIK OYALAMA, BOŞ VAATLER YOK

Tillerson, Ankara'ya geldiği zaman birlikte çalışmak için bir mutabata vardık. Ortak açıklamamıza da bunu koyduk. Bu yol haritasını onaylarsak, takvime bağlı. Somut adımlarla, artık oyalama, boş vaatler yok. Her şey bizim nezaretimizde olacak. Suriye'nin tamamıyla ilgili. Bugün YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerle ilgilidir."

TİLLERSON İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasına ilişkin Çavuşoğlu, Tillerson ile bugün bir telefon görüşmesi yapacağını belirterek, ABD Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterilen Mike Pompeo ile ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğini ifade etti.