Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afrin Operasyonu ile İlgili Fransa veya Başka Hiçbir Ülke Bize Ders...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin Operasyonu'na ilişkin, Afrin operasyonu ile ilgili Fransa veya başka hiçbir ülke bize ders veremez. Amacın ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Kendilerine de bilgi verdik, çok net bir şekilde anlattık. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var; genel söylüyorum. 'Yüzümüze karşı konuştuklarında haklısınız meşru müdafaa hakkınız önemli.' Sonra arkadan değişik konuşmalar yapıyorlar. Bir taraftan haklısınız deyip de diğer taraftan değişik yöntemlerle bazen sivilleri bazen işgale dönüşmesin diyerek Türkiye'ye yönelik uyarıda bulunmasınlar ikiyüzlülük yapmasınlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

SOÇİ ZİRVESİ ÇOK BAŞARILI Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Zirvesi'ni değerlendiren Çavuşoğlu, Muhalefeti Soçi'de biz temsil ettik. Ufak tefek krizleri de aştık formüller bulduk. Diplomasiyi işlettik sorunu çözdük. Önemli olan sonuç elde etmektir. Suriye konusu kolay bir konu değil. 7 yıla yakın sorun devam ediyor. Sonuç bildirgesi önemli. Bana göre sonuç çok başarılı dedi.

BİZZAT PUTİN İLGİLENİYOR. RUSYA ÇALIŞMALARI YAPIP BU KONUDA BİZE DÖNECEK

Reyhanlı'da düzenlenen bombalı saldırı sanığının Soçi'deki Zirve'ye katılmasına ilişkin Çavuşoğlu, Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, izahat istedik. Rusya'dan tutuklanmasını ve Türkiye'ye iadesini istedik. Kırmızı bültenle aranan biri. Bizzat Putin ilgileniyor. Rusya çalışmaları yapıp bu konuda bize dönecek dedi.

AFRİN OPERASYONU İLE İLGİLİ FRANSA VEYA BAŞKA HİÇBİR ÜLKE BİZE DERS VEREMEZ Afrin Operasyonu'na ilişkin Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı Afrin operasyonu ile ilgili Fransa veya başka hiçbir ülke bize ders veremez. Amacın ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Kendilerine de bilgi verdik, çok net bir şekilde anlattık. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var; genel söylüyorum. 'Yüzümüze karşı konuştuklarında haklısınız meşru müdafaa hakkınız önemli.' Sonra arkadan değişik konuşmalar yapıyorlar.

HATIRLATMA DA BULUNMALARINI BİLE HAKARET SAYARIZ

Biz Fransa değiliz gidip Cezair'i işgal edelim. Afrika 'da Fransa'nın yaptıkları ortada. Hepsini biliyoruz. Yani Fransa gibi ülkeler bize bu konularda yani uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığımız bir operasyonda bize ders vermemesi gerekiyor. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Çünkü biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. BM'nin ilgili şartına Güvenlik Konseyi ve kararlarına uygundur. Tüm dünya da bunu kabul etmiştir. Dolayısıyla bu bir işgal değildir. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü herkesten fazla destekliyoruz. Bu operasyonun amacı da Arap, Kürt, Türkmen yani Suriyeli kardeşlerimize yönelik değildir. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir. Aynı şekilde bize yönelik bir tehdidi yok etmeye yöneliktir.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK UYARIDA BULUNMASINLAR İKİYÜZLÜLÜK YAPMASINLAR

Bir taraftan haklısınız deyip de diğer taraftan değişik yöntemlerle bazen sivilleri bazen işgale dönüşmesin diyerek Türkiye'ye yönelik uyarıda bulunmasınlar ikiyüzlülük yapmasınlar.

TİLLERSON İLE DE DÜN GÖRÜŞTÜK SOÇİ, AFRİN VE MÜNBİÇ'İ DE KONUŞTUK Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de dün görüştük Soçi, Afrin ve Münbiç'i de konuştuk dedi.