Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ülke...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
09.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Kaynak: AA