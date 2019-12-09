Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ülke...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ülke...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

09.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:03
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ülke...
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