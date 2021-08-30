Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak görüş ve değerlendirmelerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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