Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile bir araya geldi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, aynı zamanda Cemiyeti İslami Partisi Başkanı olan Rabbani ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, "Afganistan'daki güncel durum, barış sürecindeki son gelişmeler ve İstanbul Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunduk." bilgisini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, geçen hafta Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Afganistan'daki barış sürecinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek Doha'daki Afganlar arası müzakerelerin kalıcı bir barışa ulaşma umutlarını artırdığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu düşünceyle ve Afgan tarafların talepleri üzerine, Doha görüşmelerini tamamlamak ve canlandırmak için Türkiye'de üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Toplantının mevcut barış çabalarına önemli bir katkı sağlayacağını ve Afganistan'ın gelecekteki siyasi yol haritasına ilişkin tartışmalarda anlamlı ilerleme kaydedileceğini umuyoruz. Bu toplantının eş düzenleyicileri olarak Katar ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür ediyorum. Toplantının düzenlenme şekli konusunda tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Başarısı için hepinizin desteğini bekliyoruz."ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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