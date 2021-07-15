Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'a Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'a Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerindeki "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, başkent Taşkent'te Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. Görüşmeye, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar da katıldı.

Çavuşoğlu, Gani ile bir araya gelmeden önce ise ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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