Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefonda görüştü

13.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:13
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afganistan barış süreci ele alındı.

Çavuşoğlu, Afganistan barış süreci toplantısını nisanda İstanbul'da yapmayı planladıklarını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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