Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefonda görüştü
13.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afganistan barış süreci ele alındı.
Çavuşoğlu, Afganistan barış süreci toplantısını nisanda İstanbul'da yapmayı planladıklarını bildirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan