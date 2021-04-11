Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İstanbul Konferansı'na ilişkin gelişmeler ele alındı.

İstanbul Konferansı

Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki toplantı için katılımcı ülkeler, temsilcilerin düzeyi ve katılım düzeni üzerinde çalışıyor ve katılım konularını ilgili taraflarla yoğun şekilde istişare ediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan ve Katarlı mevkidaşlarının yanında ilgili taraf ülkelerin yetkilileriyle de telefon görüşmeleri yapıyor.

Diplomatik kaynaklar, Afgan taraflarıyla görüşmelerin tam bir şeffaflık içerisinde götürüldüğüne, Türkiye'nin her iki tarafın da güvenine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğuna dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin